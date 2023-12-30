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السبت، 30-12-2023 12:52 م

لهذا السبب.. لا تطفئ حرائق الزيوت بالماء

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الوكيل الإخباري - حذر الخبير الألماني هيرمان دينكلر من إطفاء حرائق الزيوت والدهون بواسطة الماء، وذلك لتجنب حدوث انفجار.

وأوضح خبير الحماية من الحرائق والانفجارات لدى الهيئة الألمانية للفحص الفني أنه عندما يتم سكب الماء على الإناء المحتوي على زيت أو دهون، فإن الماء يتبخر سريعاً، مكوناً سحابة هائلة من البخار الساخن المحمل بذرات الزيت، ما قد يؤدي إلى حدوث انفجار وزيادة اشتعال النيران في البيئة المحيطة، ومن ثم إلحاق أضرار بالغة وحروق شديدة.

الطريقة الصحيحة لإطفاء الحريق
وإذا نشب الحريق بالفعل، فينبغي حينئذ إطفاء الموقد على وجه السرعة، مع تغطية الوعاء أو المقلاة ببطانية أو أي غطاء آخر مقاوم للحريق، مع مراعاة توخي الحرص والحذر عند القيام بذلك تجنباً للإصابة بحروق.

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وفي حال خروج لهب من الغطاء يتم التعامل معه عن طريق مطفأة الحريق، مع الاتصال بخدمة إطفاء الحرائق.


الوقاية
وللوقاية من وقوع حريق يراعى عدم ترك الزيت على الموقد لفترة طويلة، مع مراعاة الانتباه لأول إشارة من إشارات تدخينه، حيث يعقبه اشتعال الزيت نفسه.
كما يراعى الحفاظ على المطبخ في حالة جافة ونظيفة، وإزالة أية بقايا للدهون والزيت أو الماء.
ولا يجوز ترك المقلاة أو الوعاء المحتوي على الزيت بدون مراقبة، مع ضرورة إبعاد الأطفال عن الموقد.
وبشكل عام ينبغي تخزين الزيوت بشكل صحيح، وذلك لتجنب تأكسدها، ومن ثم سرعة اشتعالها.

 

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