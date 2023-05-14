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الأحد، 14-05-2023 12:40 م

ليس زلزالاً.. هزات غريبة تحيّر السلطات في الدنمارك

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الوكيل الإخباري - أثارت تقارير بشأن وقوع هزات أرضية شبيهة بالزلازل في جزيرة بورنهولم الدنماركية، يوم السبت، حيرة السلطات هناك.

وأكدت الشرطة في الجزيرة الواقعة في بحر البلطيق صحة هذه التقارير.

وكتبت الشرطة، في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «لا نعرف السبب بالتحديد بعد وراء الهزات التي ضربت الساحل الشرقي لبورنهولم .

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وكانت الشرطة قد أفادت، في وقت سابق، بأن الهزات وقعت على الجانب الشرقي من بورنهولم.

ولم تتمكن الشرطة في البداية من تقديم المزيد من التفاصيل، ولكنها قالت إنها تتعاون بشكل وثيق مع السلطات المعنية.

وتقع جزيرة بورنهولم، التي يبلغ تعداد سكانها أقل قليلاً من 40 ألف نسمة، على بعد نحو 150 كيلومترا شرق كوبنهاغن، بين الساحلين البولندي والسويدي.

 

البيان 

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