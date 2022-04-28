الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

البنك الدولي يتوقع أزمة أسعار قياسية في عام 2022

إحالات للتقاعد في مؤسسات حكومية (أسماء)

أطباء أردنيون يوضحون حول التهاب الكبد الحاد للأطفال

وفاتان وإصابة بحادث صدم على جسر الرمثا

تحديد دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

إتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية المخالفة

تحذير.. احذف رسالة واتس آب هذه دون تردد!

كشف موعد صرف مخصصات الدعم النقدي الموحد لشهر نيسان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 546 موقوفا إداريا

تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الاصولية للضريبة حتى آيار

الخميس، 28-04-2022 03:16 م

ماذا تفعل إذا تم سحب بطاقتك داخل ماكينة الصراف الآلي ATM؟

atm


الوكيل الإخباري - تشهد هذه الأيام توافد المواطنين على ماكينات الصراف الآلي «ATM»، مع اقتراب عيد الفطر المبارك الذي يصادف مع بداية شهر جديد وصرف المرتبات للعاملين في القطاعين العام والخاص، وهو ما يخلق حالة من الزحام أمام البنوك وعلى ماكينات الصراف الآلي.

اضافة اعلان


سحب الماكينة للفيزا أو البطاقات الائتمانية
وقد يواجه المواطنون بعض المشاكل أثناء عملية سحب النقود من ماكينات الصراف الآلي «ATM»، أكثر هذه المشاكل انتشارًا، هي سحب الماكينة للفيزا أو البطاقات الائتمانية المختلفة التي يحصل من خلالها المواطن على الراتب أو رصيده في البنك، وهو ما يتسبب في مشكلة للعميل تجعله غير قادر على استرداد الفيزا وبالتالي لا يمكنه سحب المبالغ التي يحتاجها.
وترصد «الوطن» في هذا التقرير، نصائح وطرق التعامل مع مشكلة سحب ماكينة الصراف للفيزا أو البطاقات الائتمانية:


التواصل مع خدمة العملاء
ونصح الخبير المصرفي محمد عيد، أن أولى الخطوات التي يجب على العميل اتخاذها في حالة سحب الفيزا، هي التواصل مع خدمة عملاء البنك التابع له، من خلال خدمة العملاء يتم إيقاف البطاقة الائتمانية أو الفيزا حتى يتم الحفاظ على الرصيد المالي للعميل وسرية البيانات، بعده يتم التوجه لأحد فروع البنك وتقديم طلب استبدال فيزا لاستخراج بدل فيزا.


بعد تقديم طلب استبدال الفيزا أو البطاقة الائتمانية، يستطيع العميل أن يحصل على الفيزا الجديدة بعد مرور 5 أيام عمل، ويتم استلامها من خلال شركة الشحن، ويصل خلال أسبوعين من سحب الفيزا أو البطاقة الائتمانية.


رسوم استبدال الفيزا
يتطلب استرداد الفيزا رسومًا في حالة سحبها من ماكينة الصراف الآلي «ATM»، وهي تختلف باختلاف نوعية الفيزا المسحوبة سواء كانت بطاقات خصم مباشر أو بطاقات ائتمانية كما تختلف من بنك إلى آخر.

 

أخبارك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
c0368694-0077-4f94-b471-8a2e71fd4a3f

طفلك الصغير أتم صيامه؟.. 5 اقتراحات لمكافأته

image

تعرّف على أدعية ليلة القدر المستحبة

210942

بمناسبة اليوبيل البلاتيني 'شجرة الاشجار' تقف امام قصر باكنغهام

127-110344-astronauts-international-space-station-2

أحدث طاقم رواد فضاء يصل إلى المحطة الدولية

YY7E_kCzxOZ656Di

كما في الأفلام.. تبادل سجينين أمريكي وروسي في مطار تركي -فيديو

9-1

ألمانيا..عمال شركة نقل أخلوا شقة سكينة وأخذوا جثة ساكنها معهم