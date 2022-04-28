ماذا تفعل إذا تم سحب بطاقتك داخل ماكينة الصراف الآلي ATM؟

الوكيل الإخباري - تشهد هذه الأيام توافد المواطنين على ماكينات الصراف الآلي «ATM»، مع اقتراب عيد الفطر المبارك الذي يصادف مع بداية شهر جديد وصرف المرتبات للعاملين في القطاعين العام والخاص، وهو ما يخلق حالة من الزحام أمام البنوك وعلى ماكينات الصراف الآلي.

اضافة اعلان



سحب الماكينة للفيزا أو البطاقات الائتمانية

وقد يواجه المواطنون بعض المشاكل أثناء عملية سحب النقود من ماكينات الصراف الآلي «ATM»، أكثر هذه المشاكل انتشارًا، هي سحب الماكينة للفيزا أو البطاقات الائتمانية المختلفة التي يحصل من خلالها المواطن على الراتب أو رصيده في البنك، وهو ما يتسبب في مشكلة للعميل تجعله غير قادر على استرداد الفيزا وبالتالي لا يمكنه سحب المبالغ التي يحتاجها.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، نصائح وطرق التعامل مع مشكلة سحب ماكينة الصراف للفيزا أو البطاقات الائتمانية:



التواصل مع خدمة العملاء

ونصح الخبير المصرفي محمد عيد، أن أولى الخطوات التي يجب على العميل اتخاذها في حالة سحب الفيزا، هي التواصل مع خدمة عملاء البنك التابع له، من خلال خدمة العملاء يتم إيقاف البطاقة الائتمانية أو الفيزا حتى يتم الحفاظ على الرصيد المالي للعميل وسرية البيانات، بعده يتم التوجه لأحد فروع البنك وتقديم طلب استبدال فيزا لاستخراج بدل فيزا.



بعد تقديم طلب استبدال الفيزا أو البطاقة الائتمانية، يستطيع العميل أن يحصل على الفيزا الجديدة بعد مرور 5 أيام عمل، ويتم استلامها من خلال شركة الشحن، ويصل خلال أسبوعين من سحب الفيزا أو البطاقة الائتمانية.



رسوم استبدال الفيزا

يتطلب استرداد الفيزا رسومًا في حالة سحبها من ماكينة الصراف الآلي «ATM»، وهي تختلف باختلاف نوعية الفيزا المسحوبة سواء كانت بطاقات خصم مباشر أو بطاقات ائتمانية كما تختلف من بنك إلى آخر.

أخبارك