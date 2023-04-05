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الأربعاء، 05-04-2023 12:07 م

ما هي أيسر الأعمال المضاعفة في رمضان

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الوكيل الإخباري - أوضح فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، أن الصدقة فيها فضل عظيم، وثواب جزيل، مصداقا لقول الله -جل وعلا-: “من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة”.

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من نذر البر وأوفى به:
وأضاف الفوزان، أن الله لا يخفى عليه عمل المحسنين من المتصدقين، وأنه يجازيهم، وأنه يعلم الناذرين، من نذر البر إذا أوفوا به فيثيبهم عليه، كما قال -تعالى-: “مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه”.

 

مضاعفة الأجر
ولفت الفوزان إلى أن الأجر مضاعف في هذا الشهر المبارك، وكان الرسول ﷺ يزيد من الخير فيه، فعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضا، حين يلقاه جبريل في كل ليلة، فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة.

 

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