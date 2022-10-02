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الأحد، 02-10-2022 11:25 ص

ما هي الليلة الدولية لرصد القمر؟

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الوكيل الإخباري-أكد إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك أن حدثاً عالمياً يقوم فيه المهتمون و هواة الفلك برصد القمر، حيث تنظم الجمعيات والنوادي والمراكز  الفلكية والأفراد أنشطة لرصد القمر، واستكشاف تضاريسه والتعرف عليه بصورة أكبر.
 
وأضاف أن الفكرة كانت قد انطلقت عام 2009 مع الاحتفال بالسنة الدولية للفلك بمناسبة مرور 400 عام على توجيه جاليلو منظاره نحو السماء بداية بالقمر. 

ونظمت ناسا عام 2009حدثاً أطلق عليه «ليلة أرصد القمر الوطنية» والتي اعتبرت جزءاً من السنة الدولية لعلم الفلك. 

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وفي عام 2010، قررت ناسا توسيع هذه المناسبة، وأصبح الاحتفال يَشمل جميع أنحاء العالم واستبدل اسمه السابق بـ«ليلة أرصد القمر الدولية».


وعادة يكون موعد الفعالية في  يوم "السبت" "بداية عطلة نهاية الأسبوع" الأقرب للتربيع الأول للقمر  الذي يلي الاعتدال الخريفي بين سبتمبر وأكتوبر، حيث يكون القمر نصف مضيء وهو أفضل وقت للرصد والتصوير، وسيصادف هذا العام  يوم أمس  "السبت" 1 أكتوبر. 

 

البيان

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