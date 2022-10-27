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الخميس، 27-10-2022 09:51 ص

مختبر 'منغتيان' لمحطة الفضاء الصينية جاهز للإطلاق

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الوكيل الإخباري - نقلت وكالة "شنخوا" للأنباء عن وكالة الفضاء الصينية المأهولة، قولها إنه تم، يوم الثلاثاء، نقل مزيج من وحدة مختبر محطة الفضاء الصينية "منغتيان" وصاروخها الحامل لونغ مارش-5 بي واي 4 إلى منطقة الإطلاق.

وسترسل وحدة المختبر إلى المدار في وقت مناسب في المستقبل القريب. وقبل الإطلاق، سيتم إجراء فحوصات وظائف واختبارات مشتركة كما هو مخطط لها.

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وقالت الوكالة في بيان إن المرافق والمعدات في موقع إطلاق المركبة الفضائية ونتشانغ في مقاطعة هاينان الجنوبية في حالة جيدة، وأن جميع الإدارات المشاركة في المهمة تجري الاستعدادات النهائية.


وسيتم استخدام المعدات العلمية في وحدة منغتيان، وهي ثاني مكون مختبري في محطة الفضاء الصينية قيد الإنشاء، لدراسة الجاذبية الصغرى وإجراء تجارب في فيزياء السوائل وعلوم المواد وعلوم الاحتراق والفيزياء الأساسية.

 


 


 

 

 

البيان

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