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الثلاثاء، 13-10-2020 11:48 ص

مدينة العاب في اليابان تؤجر دولاب الهواء كمكاتب مجهزة بالإنترنت - صور

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الوكيل الاخباري – قدمت مدينة العاب يابانية عرضا جديدا للموظفين الراغبين بالعمل في المكاتب، ولكن هذه المرة بطريقة مبتكرة وجديدة.

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ويأتي عرض مدينة الملاهي بتحويل لعبة "دولاب الهواء" أو كما يعرف بـ"دولاب الملاهي"، إلى مكاتب يمكن استئجارها خلال ساعات العمل.

 


حيث قامت بتزويد الغرف الخاصة بالدولاب بالإنترنت، و"الواي فاي"، لتأمين جو مناسب للراغبين.

ومقابل 18 دولارا أو 34 دولارا لشخصين، يمكنك العمل على ارتفاعات مختلفة لمدة ساعة أثناء استكشاف المنطقة، ويشمل هذا العرض استخدام الإنترنت والأثاث الموجود في هذه الغرف الصغيرة، بحسب ما نقل موقع Travel and Leisure.

 


وبسبب تفشي وباء "كورونا"، سيخضع الراغبون للاستفادة من هذه التجربة لإجراءات السلامة الصحية المتبعة.

 

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المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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