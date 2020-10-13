مدينة العاب في اليابان تؤجر دولاب الهواء كمكاتب مجهزة بالإنترنت - صور

الوكيل الاخباري – قدمت مدينة العاب يابانية عرضا جديدا للموظفين الراغبين بالعمل في المكاتب، ولكن هذه المرة بطريقة مبتكرة وجديدة.
ويأتي عرض مدينة الملاهي بتحويل لعبة "دولاب الهواء" أو كما يعرف بـ"دولاب الملاهي"، إلى مكاتب يمكن استئجارها خلال ساعات العمل.
【よみうりランドが提案する新感覚お仕事スタイル😎✨】— よみうりランド遊園地【公式】 (@yomiuriland_com) October 5, 2020
プールWAI横にある水辺のスペースを、お仕事のためにレンタルできる新サービス「アミューズメントワーケーション」を10/15(木)からスタートします🙌
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حيث قامت بتزويد الغرف الخاصة بالدولاب بالإنترنت، و"الواي فاي"، لتأمين جو مناسب للراغبين.
ومقابل 18 دولارا أو 34 دولارا لشخصين، يمكنك العمل على ارتفاعات مختلفة لمدة ساعة أثناء استكشاف المنطقة، ويشمل هذا العرض استخدام الإنترنت والأثاث الموجود في هذه الغرف الصغيرة، بحسب ما نقل موقع Travel and Leisure.
開放的な屋外の環境でアイデア出しをしたり🤩— よみうりランド遊園地【公式】 (@yomiuriland_com) October 5, 2020
観覧車からリモート会議に参加したり🎡
人とは違う楽しい働き方ができる新サービスです👍✨
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【大観覧車】 多摩丘陵約160mの高さから、遊園地全体はもちろん、天気のいい日には富士山や都心の高層ビル群まで一望できます。遊園地と言えば観覧車。お子さまからおとなの方までご乗車いただけます。 [Ferris wheel ] When the weather is nice, you can see Mt. Fuji and high-rise buildings in the Tokyo city. #よみうりランド #遊園地 #プールWAI #よみぷー #よみプー #プール #水泳 #夏 #よみラン夏のフォトコン #夏休み #最高の夏 #ファミリー #家族 #週末 #東京 #小旅行 #女子旅 #観光 #観光スポット #観光地 #インスタ映えスポット #よみラン映え #よみランジェニック #Yomiuriland #Tokyo #Japan #amusementpark #instagood #trip
المصدر : سبوتنك