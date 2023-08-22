مركبة شحن تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

الوكيل الإخباري - انفصلت أمس مركبة الشحن «بروغريس إم إس-22» عن وحدة «زفيزدا» الروسية في المحطة الفضائية الدولية.



وتشير مؤسسة «روس كوسموس» إلى أن محركات الفرملة في المركبة اشتغلت في الساعة 5:58 بتوقيت موسكو وبعدها خرجت من المدار واحترقت في الغلاف الجوي للأرض، فيما غرقت الأجزاء التي لم تحترق في منطقة بجنوب المحيط الهادئ غير صالحة للملاحة .

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ويذكر أن مركبة الشحن «بروغريس إم إس-22» كانت قد أطلقت إلى الفضاء في 9 فبراير 2023 من مطار بايكونور الفضائي وبعد يومين التحمت بالمحطة الفضائية الدولية.

روسيا اليوم

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