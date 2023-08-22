الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

إبلاغ نحو 29 ألف طالب بإدراج تخصصات الدبلوم المتوسط ضمن القبول الموحد

تخفيضات وعروض على 200 سلعة بالاستهلاكية المدنية

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

الخارجية تتابع نقل 5 جثامين جواً لعائلة أردنية توفيت في السعودية

الذهب عالمياً يرفع ويتجاوز حاجز الـ 1900 دولار للأوقية

الدوريات الخارجية : كارثة مرورية كادت أن تحدث على طريق المفرق - الزرقاء

نقابة الأطباء تقرر تأجيل قرار وقف استقبال حالات التأمين حتى كانون الأول

بيان من الضمان الاجتماعي للمدارس الخاصة في الأردن

السير: وفاة شخص و5 إصابات بحادث تصادم في إربد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الثلاثاء، 22-08-2023 09:38 ص

مركبة شحن تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

image (2)


الوكيل الإخباري - انفصلت أمس مركبة الشحن «بروغريس إم إس-22» عن وحدة «زفيزدا» الروسية في المحطة الفضائية الدولية.

وتشير مؤسسة «روس كوسموس» إلى أن محركات الفرملة في المركبة اشتغلت في الساعة 5:58 بتوقيت موسكو وبعدها خرجت من المدار واحترقت في الغلاف الجوي للأرض، فيما غرقت الأجزاء التي لم تحترق في منطقة بجنوب المحيط الهادئ غير صالحة للملاحة . 

اضافة اعلان


ويذكر أن مركبة الشحن «بروغريس إم إس-22» كانت قد أطلقت إلى الفضاء في 9 فبراير 2023 من مطار بايكونور الفضائي وبعد يومين التحمت بالمحطة الفضائية الدولية.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e3cfa24236043554535707 (1)

عاصفة ترابية تضرب مدينة جدة السعودية - فيديو

imgid475937

شاهد كاميرا مراقبة ترصد لحظة انفجار هاتف داخل متجر في مدينة أنطاليا التركية

mainimage-robot-premina-uspeshno-izpiti-i-vze-medicinska-diploma-1440x810

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين - صورة

627830b74c59b7174a7a18df

مثلث برمودا.. لغز بلا حل

bebe

شاهد تعنيف رضيعة داخل مستشفى يثير الغضب بالعراق

506522

ماذا يحدث إذا مات شخص ما في الفضاء؟