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السبت، 09-10-2021 09:57 ص

مزاد على تمثال نصفي لنابليون في هونج كونج

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الوكيل الإخباري - يُعرض تمثال نصفي للإمبراطور الفرنسي نابليون من أعمال النحات الفرنسي أوغوست رودان في مزاد علني يقام اليوم في هونغ كونغ، بعد اكتشافه مصادفة عام 2014 في مقر بلدية في الولايات المتحدة، حيث كان منسياً مدى 80 عاماً.

وخمّنت دار «سوذبيز» المسؤولة عن المزاد قيمة المنحوتة التي نُقشَت عليها عبارة «ملفوف في حلمه» بما بين 70 و90 مليوناً من دولارات هونغ كونغ.

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وأوضحت نائبة مدير قسم الفن الحديث لآسيا في «سوذبيز» ريشيكا أسومول أن التمثال ليس تجسيداً «واقعياً» لنابوليون، بل يظهر فيه الإمبراطور وكأنه «يقوم نوعاً ما من بين الحجارة، ويخرج من بين أحلامه».


وينبثق رأس الإمبراطور من كتلة من رخام كارارا نُحتت عليها طيّات، وتحمل توقيع «أ.رودان» في الجهة الخلفية منها.


ولفت الاسم الطالبة مالوري مورتيلارو التي كانت في الثانية والعشرين عندما تولت عام 2014 جرد مقتنيات المبنى، حيث يقع مقرّ مجلس بلدية ماديسون، وهي مدينة في ضواحي نيويورك يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة.


وكان التمثال النصفي للإمبراطور الفرنسي معروضاً بشكل واضح للعيان مدى 80 عاماً في قاعة المجلس البلدي.


وما كان من الطالبة النبيهة إلا أن شرعت في التحقيق، فراجعت المحفوظات الأرشيفية واستشارت خبراء، إلى أن توصلت في سبتمبر 2015 إلى الحصول على شهادة تؤكد أن المنحوتة هي فعلاً لرودان.


ونفّذ رودان التمثال عام 1904 لحساب زوجة جون وودروف سيمبسون، وهو محامي بارز في نيويورك. وكان الزوجان في طليعة هواة الفن في الولايات المتحدة الذين عرضوا أعمالاً لرودان.

 

المصدر - البيان 

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