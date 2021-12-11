مشاهد مؤثرة.. يوتيوبر أميركي يعثر على مراهقين اختفيا قبل 21 عاماً

الوكيل الاخباري - عثر "يوتيوبر" شهير عرف ببحثه عن الأشخاص المفقودين، على مركبة تقل مراهقين اثنين اختفيا قبل 21 عاماً في ولاية تينيسي الأميركية.

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وكشف جيريمي بو سايدز، الذي تُدعى قناته على موقع يوتيوب Exploring with the Nug، أن القصة بدأت أثناء بحثه في قاعدة بيانات الأشخاص المفقودين، بحسب شبكة "سي إن إن".





وقال سايدز، أنه قام بكل أعمال التصوير والتحري الخاصة به، بمعداته وغادر إلى سبارتا، مقر مقاطعة وايت كاونتي بولاية تينيسي.

كما، أضاف أن عملية البحث الأولى التي أجراها لم تنجح، مشيراً إلى أنه لفت انتباه رئيس شرطة المقاطعة في أواخر نوفمبر الماضي بشأن احتمال سقوطهما في نهر كبير موجود في المنطقة.



"أمرٌ محزن"

وأوضح أن الاكتشاف مثير، لكنه "محزن لأن ذلك يعني وفاة مراهقين"، وتابع: "آمل أن يساعد ذلك في إحلال بعض السلام لعائلات المراهقين المفقودين".



من جانبها، أكدت الشرطة في مقاطعة وايت اكتشافها لسيارة مطابقة للسيارة التي يقودها المراهقان، إيرين فوستر البالغ من العمر 18 عاماً، وجيريمي بكتل البالغ 17 عاماً، اللذان تم الإبلاغ عن فقدهما في أبريل/نيسان 2000.



المصدر : العربية

