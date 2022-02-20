الوكيل الإخباري - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مروعا يظهر قرابة الـ100 سيارة في حالة اصطدام على إحدى الطرق السريعة في بريطانيا، بسبب العاصفة.
وحسب ما وثقته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أظهر مقطع مصور عددا كبيرا من السيارات في حالة تحطم كامل عقب حادث على طريق إلينوي السريع.
وقد أصدرت السلطات البريطانية تحذيرًا من السفر، بعد اصطدام الأشجار المتساقطة بمسارات القطارات، بسبب العاصفة.
وأمس حثت السلطات الملايين على البقاء في منازلهم، حيث ضربت واحدة من أسوأ العواصف المملكة المتحدة، بلغت قوة الرياح 122 ميل في الساعة، محطمة الأرقام القياسية.
#مشاهد_مروعة .. حادث لـ 100 سيارة إثر #حادث في #بريطانيا بسبب #العاصفة https://t.co/tplAFBNSuN#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mVtUsH91qv— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 19, 2022
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