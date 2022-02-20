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الأحد، 20-02-2022 10:36 ص

مشاهد مروعة .. حادث لـ 100 سيارة إثر حادث في بريطانيا بسبب العاصفة

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الوكيل الإخباري - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مروعا يظهر قرابة الـ100 سيارة في حالة اصطدام على إحدى الطرق السريعة في بريطانيا، بسبب العاصفة.

وحسب ما وثقته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أظهر مقطع مصور عددا كبيرا من السيارات في حالة تحطم كامل عقب حادث على طريق إلينوي السريع.

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وقد أصدرت السلطات البريطانية تحذيرًا من السفر، بعد اصطدام الأشجار المتساقطة بمسارات القطارات، بسبب العاصفة.

 

وأمس حثت السلطات الملايين على البقاء في منازلهم، حيث ضربت واحدة من أسوأ العواصف المملكة المتحدة، بلغت قوة الرياح 122 ميل في الساعة، محطمة الأرقام القياسية.

 

البيان 

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