مشهد تقشعر له الأبدان .. شاهد سعودي يعفو عن قاتل أخيه لوجه الله

الوكيل الإخباري - في مشهد تقشعر له الأبدان ، عفا مواطن سعودي ، عن قاتل أخيه لوجه الله دون الحصول على أي مقابل.

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وقال أمام جمع من الناس : “لو عطيتونا الخميس وأبها والمملكة كلها في أخوي ما خذيناها، ولكن نبغى الجنة، نحن عفينا لوجه الله”.

وحظي المقطع، بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيدين بتصرفه وشهامته .

في موقف مشرف رجل يعفو عن قاتل اخيه لوجه الله تعالى : pic.twitter.com/HEZ2lAEHg7 May 20, 2023

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