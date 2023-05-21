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الأحد، 21-05-2023 10:46 ص

مشهد تقشعر له الأبدان .. شاهد سعودي يعفو عن قاتل أخيه لوجه الله

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الوكيل الإخباري - في مشهد تقشعر له الأبدان ، عفا مواطن سعودي ، عن قاتل أخيه لوجه الله دون الحصول على أي مقابل.

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وقال أمام جمع من الناس : “لو عطيتونا الخميس وأبها والمملكة كلها في أخوي ما خذيناها، ولكن نبغى الجنة، نحن عفينا لوجه الله”.

 

وحظي المقطع، بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيدين بتصرفه وشهامته .

 

 

 

صدى 

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