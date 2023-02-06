مشهد مؤثر.. اب تركي ينادي على طفليه العالقين تحت الانقاض

الوكيل الإخباري - شارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا فيديو لأب تركي ينادي على اثنين من أطفاله عالقين تحت أنقاض أحد المباني التي انهارت في مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا.



ورصد الفيديو، طفلان عالقان تحت أنقاض منزلهما المنهار جراء الزلزال المدمر الذي هز تركيا بقوة 7.7 على مقياس ريختر، وتسبب في انهيار عدد كبير من المباني السكنية والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.

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وقتل ما لا يقل عن 100 شخص حتى هذه اللحظة في محافظات تركية مختلفة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا إضافة إلى حصار العشرات تحت أنقاض المباني.

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