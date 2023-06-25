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الأحد، 25-06-2023 02:55 م

مشهد مؤثر.. امرأة مسنة تتفاجأ بشاب سعودي يشبه ابنها المتوفي في مكة المكرمة

تاغتاتا


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تأثر امرأة مصرية بشدة عندما رأت شابًا سعوديًا يشبه ابنها المتوفي في مكة المكرمة.

وأظهر الفيديو الشاب يقبّل رأس المرأة المسنة وهي تبكي وتردد “ابني يا بني، ابني”.

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وعبّر الشاب عن تعاطفه مع المرأة وقال “كان عندها ولد تذكرته، في الجنة إن شاء الله”، فردت السيدة بحزن كبير “مات يوم 5 يناير.. جدع.. جدع”، في إشارة إلى ابنها المتوفي.

 

وفي لقطات مؤثرة من الفيديو، أهدى الشاب السعودي السيدة شماغه وعقاله، وطلب منها أن تعتبره مثل ابنها، وأبدى نيته بزيارتها في مصر وتقديم يد العون لها.

 

 

الخليج الان 

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