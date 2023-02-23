الخميس 23-02-2023
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الخميس، 23-02-2023 10:39 ص

مشهد مؤثر لرجل يشاهد احتراق سيارته أمام عينيه بحسرة في السعودية

تعتعتعت


الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو مؤثر لردة فعل أحد الأشخاص وهو يجلس أمام سيارته ويشاهدها وهي تحترق.

وأظهر المقطع النيران وهي تشتعل بالسيارة وتأكلها، بينما يجلس صاحب السيارة أمامها بهدوء يتبعه الحسرة ويشاهد سيارته وهي تحترق أمام عينيه .

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وبيّن المقطع اتزان الرجل وصمته، وكتمان حُزنه على سيارته التي اشتعل بها النيران أمام عينيه.

 

 

 

 

 صحيفة صدى 

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