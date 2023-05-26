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الجمعة، 26-05-2023 02:35 م

مشهد مرعب.. راكب يفتح باب طائرة قبيل هبوطها

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الوكيل الاخباري - في مشهد ولا في الأفلام، أثار راكب الرعب بين المسافرين على متن طائرة بعدما فتح باب الطوارئ قبيل هبوطها بدقائق.

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فقد كشف مسؤولون أن سلطات كوريا الجنوبية احتجزت اليوم الجمعة رجلاً بعد أن فتح باب طائرة تابعة لشركة "آسيانا إيرلاينزو" وذلك قبل دقائق من موعد هبوطها في مدينة دايجو، مما تسبب في حالة من الذعر بين الركاب.


وهبطت الطائرة "إيرباص إيه 321-200" بسلام في حوالي الساعة 12:40 ظهراً ، وأظهر جدول رحلات المطار أنها انطلقت من جزيرة العطلات جيجو قبل ساعة، بحسب وكالة "رويترز".


بدوره، قال مسؤول في إدارة الإطفاء في دايجو إن الحادث لم يصب أحداً بأذى، لكن تسعة أشخاص، وجميعهم من المراهقين، نقلوا إلى المستشفى بعد معاناتهم من مشاكل في التنفس.


عامل الضغط
يشار إلى أنه لا يمكن فتح أبواب الطائرة وذلك بمجرد تحليقها بسبب ضغط الكابينة الكبير، الذي لا يسمح لأي شخص بفتحها.


وأبواب الكابينة لها شكل مدبب يغلقها بمجرد الضغط عليها، مثل السدادة. وتتراجع بعض الأبواب صعوداً إلى السقف فيما يتأرجح الآخرون للخارج لكن يفتحون للداخل.


وكان هناك الكثير من الحالات التي حاول فيها الركاب فتح الأبواب أثناء الرحلة ولم ينجحوا أبداً وانتهى بهم الأمر في الاعتقال.

 

 

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