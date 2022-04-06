مشهد مروع.. سيارة تطير من فوق جسر في السعودية

الوكيل الإخباري - سقطت سيارة مسرعة من فوق جسر على إحدى طرق مدينة الرياض بالسعودية في حادث مروع.



وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحادث الذي بدا وكأنه مشهد من مشاهد الرعب في أفلام السينما، ورغم فظاعة المشهد إلا أن الله لطف بقائد السيارة.

اضافة اعلان

ورصدت عدسة كاميرا مثبتة في سيارة، المركبة تسقط من أعلى كوبري في الرياض بعد اختراقها الحاجز الحديدي، حيث تطاير زجاج السيارة وتناثر على الأرض بعد اصطدامها بالحاجز الحديدي.





البيان