مصابة بمتلازمة داون تدخل 'غينيس' في بريطانيا

الوكيل الإخباري - سجلت امرأة بريطانية مصابة بمتلازمة داون، رقماً قياسياً عالمياً لتحديد أكبر عدد من أعياد ميلاد المشاهير في ثلاث دقائق، وقالت إنها فخورة جداً بتحدي التصورات حول ما يمكن للأشخاص المصابين بمتلازمة داون تحقيقه.



ودخلت هايدي كروتر، (27 عاماً)، من كوفنتري، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حسب موقع «24 الإلكتروني»، بعد أن تذكرت تاريخ ميلاد 70 من المشاهير في أقل من 180 ثانية، بدءاً من الملكة فيكتوريا ومارغريت تاتشر، إلى براد بيت وشاكيرا.

اضافة اعلان



وقالت هايدي «أشعر بفخر كبير بنفسي، لتحقيق الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس. أحب مشاركة فرحتي بأعياد الميلاد مع الناس، وقد كنت أكتب قائمة أعياد الميلاد، وأقوم بحفظها منذ وقت طويل».

البيان

اظهار أخبار متعلقة

