السبت 22-04-2023
الوكيل الاخباري

حملة لتنظيف الشاطىء الجنوبي في خليج العقبة

مصرع شخصين في إسبانيا بسبب شطيرة بيتزا

أوروبا تحافظ على صدارة سوق السيارات عالمياً والصين تطيح بأميركا

وزارة الصحة تنوي إدخال لقاح جدري الماء إلى برنامج التطعيم الوطني

إربد: اتلاف اكثر من 50 طن من المواد التموينية خلال رمضان

الملك يعزي هاتفيا بوفاة الملازم أول المثنى الشقيرات

العيد بهجة تشتاق لها قلوب الأردنيين وتجسيد للعادات التي توارثتها الأجيال

بأحداث مأساوية هزت الجمهور .. وفاة 5 نجوم عرب خلال مسلسلاتهم في يوم واحد

وفاة نجم العشق الممنوع والجمهور بحالة صدمة

لبنان: تطبيق قرار حكومي بترحيل سوريين دخلوا للبنان خلسة

السبت، 22-04-2023 08:14 م

مصرع شخصين في إسبانيا بسبب شطيرة بيتزا

image


الوكيل الاخباري - قُتل شخصان وجُرح اثنا عشر آخرون، مساء، بحريق داخل مطعم إيطالي في مدريد، اندلع على الأرجح بسبب أنبوب للنفخ استُخدم لإشعال شطيرة بيتزا، وفق ما أفادت السلطات اليوم.اضافة اعلان


وأوضحت المسؤولة في خدمات الطوارئ في مدريد مونتسي ماركوس للصحافيين أن شخصين ممن تلقوا عناية من خدمات الطوارئ في المدينة فارقا الحياة.

ولفت رئيس بلدية العاصمة الإسبانية، خوسيه لويس مارتينيس ألميدا، الذي زار موقع الحادثة اليوم، إلى أن الضحيتين هما موظف في المطعم وإحدى الزبائن.

وأصيب اثنا عشر شخصاً في الحريق الذي اندلع في المطعم الواقع في غرب مدريد، ستة منهم نُقلوا في حالة خطرة إلى مستشفيات مختلفة في مدريد.

وأفاد رئيس البلدية بأن الحادثة اندلعت بعد امتداد ألسنة النار التي استُخدمت لإشعال شطيرة بيتزا إلى عناصر من الديكور، بينها خصوصاً زهور بلاستيكية تزين السقف، وإلى أعمدة في الموقع.

وقالت إحدى زبائن المطعم لصحيفة «إل باييس» الإسبانية إن «نادلاً في المطعم كان يضع اللمسات الأخيرة على طبق باستخدام أنبوب نفخ لإشعاله، وهو كان يحمل الطبق المشتعل في يد وأنبوب النفخ في الأخرى، وقد مرّ بجانب النباتات، وفي غضون ثوان، اشتعل كل شيء».

وذكرت هيئة الإطفاء أن عناصرها تمكنوا من التدخل سريعاً؛ لأن ثكنتهم لا تبعد سوى 400 متر من مكان الحادثة، وقد هرع كثر لإبلاغهم بالحريق.

وتُجري الشرطة الإسبانية تحقيقاً في الحادثة. البيان 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
362360_5_1681982598

إنقاذ حياة معتمر مصري توقف قلبه مرتين لمدة 27 دقيقة

2023417209204835V

بريطاني يخسر 30 كيلو من وزنه معتمدا على الجبنة - صور

image (3)

دبي تستقبل أكبر مكتبة عائمة في العالم - صور

b14dafa4-e39b-494b-89fe-49d637c481b1

جبال الألب تفقد جليداً أكثر من أي وقت مضى

اغاغاغاغا

حاولت قتل صديقتها بهدف السرقة في نيويورك.. السر داخل الهدية

images-20

تعرّف على تاريخ 'كعك العيد'.. وقصص صناعته في العالم العربي