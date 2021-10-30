مصري ينتقم من طليقته وعريسها ليلة زواجهما

الوكيل الإخباري - أقدم رجل مصري في مدينة أبو تشت شمال محافظة قنا، في صعيد مصر، على إشعال النار في منزل طليقته وعريسها قبل يوم واحد من زفافهما انتقاما منها على خلعه والزواج من غيره.



وكشفت جهات التحقيق في مصر تفاصيل مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، ما أسفرت عن سقوط 4 مصابين بإصابات خفيفة واشتعال النيران في أحد المنازل.

اضافة اعلان

بالفحص تبين أن المتهم كان متزوجًا من ابنة عمه، وأنجب منها طفلة، ثم نشبت بينهما خلافات دفعت الزوجة إلى خلعه قضائيا، منذ 5 أعوام، وعقد بالأمس قرانها على زوج جديد، بحضور أفراد عائلتها.

وقرر المتهم الانتقام من طليقته والعريس عبر إشعال النار في منزل الزوجية الجديد الذي جرى تجهيزه في احتفال ليلة الحنة، مطالبا بتطليقها عنوة قبل زفافها، ونشبت مشاجرة بين الطرفين أسفرت عن سقوط 4 مصابين.



تمت السيطرة على الحريق، كما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بين العائلتين، لمنع تجدد الاشتباكات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في مصر .



المصدر - البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة