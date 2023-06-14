مصر.. أول تعليق من والد نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل

الوكيل الإخباري - علق والد نيرة أشرف طالبة المنصورة المقتولة على يد الطالب محمد عادل على إعدام المتهم اليوم الأربعاء قائلا: "بحمد ربنا بنتي دلوقتي هتستريح في تربتها".



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وأوضح والد نيرة أشرف في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، بعد تنفيذ حكم الإعدام في الطالب محمد عادل اليوم: بنتي مش هترجع تاني.. وأنا مش فرحان لكن ده عدل ربنا، عشان أحسن إن بنتي أخدت حقها، وهي دلوقتي أكيد مرتاحة في تربتها.



ونفذت الأجهزة المختصة صباح اليوم الاربعاء، حكم الإعدام بحق محمد عادل المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.



وكانت محكمة النقض قد رفضت يوم الخميس الموافق 9 فبراير، طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه وقررت تأييد حكم الإعدام.

روسيا اليوم