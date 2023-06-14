الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

محافظة: نبحث أسباب قرار الكويت وقف ابتعاث طلبة الطب وبوادر للعدول عن القرار في المرحلة المقبلة

الضمان: 2 مليون مُسجل في الخدمات الإلكترونية حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - اسماء

الطاقة الذرية تدرس إنشاء محطة نووية في الأردن

أمريكا تعترف: هيمنة الدولار في خطر غير مسبوق

المياه : ضبط اعتداء على خط ناقل في عمان وردم بئر مخالف في اربد

الجمارك تدرج شركة جديدة ضمن برنامج القائمة الذهبية

مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

البنك المركزي يوضح حول إدارة السياسة النقدية في الأردن - فيديو

البرلمان العربي: مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة تحدٍ للقانون الدولي

الأربعاء، 14-06-2023 12:24 م

مصر.. أول تعليق من والد نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل

22340_M


الوكيل الإخباري - علق والد نيرة أشرف طالبة المنصورة المقتولة على يد الطالب محمد عادل على إعدام المتهم اليوم الأربعاء قائلا: "بحمد ربنا بنتي دلوقتي هتستريح في تربتها".

اضافة اعلان

 

وأوضح والد نيرة أشرف في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، بعد تنفيذ حكم الإعدام في الطالب محمد عادل اليوم: بنتي مش هترجع تاني.. وأنا مش فرحان لكن ده عدل ربنا، عشان أحسن إن بنتي أخدت حقها، وهي دلوقتي أكيد مرتاحة في تربتها.


ونفذت الأجهزة المختصة صباح اليوم الاربعاء، حكم الإعدام بحق محمد عادل المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.


وكانت محكمة النقض قد رفضت يوم الخميس الموافق 9 فبراير، طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه وقررت تأييد حكم الإعدام.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
648973494c59b70afb05bc89

اجراء صارم من السلطات الرسمية المصرية بحق قاتل نيرة أشرف

2023-638223252681553605-155

باحثون في أستراليا يعثرون على هيكل أحفوري لـ 'أغرب سحلية' على الأرض

00000000000000000

لماذا قررت مصر تحنيط قرش الغردقة القاتل؟ صورة

333

تفاصيل إنقاذ حاج من جلطة قلبية حادة في مكة

main_image647b74f8e1439

ملصقات الفواكة والخضراوات.. علام تدل؟

تعتعتتع

شاهد فيديو مرعب لعملية سطو على متجر مجوهرات في إنجلترا