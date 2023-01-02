الإثنين 02-01-2023
الوكيل الاخباري

تنفيذا للتوجيهات الملكية تخفيض سعر لتر الكاز

محاضرة حول طب المجتمع في الأردن

اختتام برنامج صون العمل المناخي والشبابي بالعقبة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الحكومة تدرس فكرة توسيع تخصصات الجامعة الأردنية/ فرع العقبة

اجتماع للجنة الأوبئة يبحث التعامل مع الفيروسات المتحورة

هل يجبر "واتساب" مستخدميه على دفع اشتراك شهري؟

مهم للاردنيين بالسعودية : عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه

نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية 2023 الاثنين المقبل

الطاقة: تجميد ضريبة الكاز سيستمر حتى نهاية آذار المقبل

الإثنين، 02-01-2023 04:30 م

مصر تستعيد تابوتاً أثرياً من أمريكا

image


الوكيل الإخباري - تسلمت مصر، اليوم الإثنين، تابوتا أثريا يعود تاريخه للعصر المتأخر، بعد استعادته من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة اليوم، إن بلاده ملتزمة باستعادة آثارها بالخارج، مشيراً إلى أن استعادة "التابوت الأخضر" وعودته إلى أرض الوطن يمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات وزارة الخارجية في حماية أرث مصر الحضاري، وانعكاسا لروح التعاون التي جمعت مصر والولايات المتحدة الامريكية في مجال حماية الممتلكات الثقافية واستعادة الآثار المهربة.

اضافة اعلان


ولفت إلى أن مصر تعزز اتفاقاتها الدولية لاستعادة آثارها وأنها بصدد التوسع في توقيع تلك الاتفاقيات التي من شأنها تسهيل عملية استعادة الاثار المصرية المنهوبة من الخارج، موضحا أن بلاده نجحت على مدار السنوات الـ 10 السابقة في استعادة العديد من القطع الاثرية المهربة والتي يقارب عددها 29 ألفا و300 قطعة أثرية.  


وقال الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إن مصر تولي اهتماما كبيرا باستعادة الآثار المهربة بالخارج، مؤكدا أنه لا تفريط في هذا الأمر.


وجرت بمقر وزارة الخارجية مراسم توقيع محضر تسليم "التابوت الأخضر" لوزارة السياحة والآثار.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1957030_0

سائق سيارة بداخلها 4 ركاب يغامر باقتحام سيل عارم في السعودية - فيديو

63afc25e42360471a3200bd4

ماسك أول شخص في التاريخ يخسر 200 مليار دولار خلال عام

Head_On_Collision

فيديو مؤثر يوثق صدمة شاب بعد نجاته ووفاة 3 من أصدقائه في حادث بمصر

2568ff6a-fe3d-442d-b41f-4ef5de0004b8

أمريكا .. لص يعتدي على امرأة ويسرق سيارتها في وضح النهار - فيديو

GS2eiPNHoygUBqhb5RRe8KafyBMwLlvTMS7EMVeI

شاهد غرق معارض سيارات جنوب جدة بسبب الأمطار الغزيرة

febf4eda-450e-42cd-95a2-4e9e013ba7ee

كيف حفظ العلماء رأس أحد أسوأ القتلة المتسلسلين في أوروبا - صور

أخبار متعلقة
Head_On_Collision

فيديو مؤثر يوثق صدمة شاب بعد نجاته ووفاة 3 من أصدقائه في حادث بمصر

111

أمريكي ينفق 100 ألف دولار ليصبح أطول بـ 10 سم - صور

945

لأول مرة.. البرج الأيقوني في مصر يحتفل باستقبال العام الجديد - صور

image

شلالات نياغرا تتجمد جزئيا مع انخفاض درجة الحرارة في أمريكا-فيديو

5ffaac444c59b7661c775b45

ثلوج كثيفة تشل مناطق في اليابان وأمريكا.. فيديو

image

طفل مصري أسرع من الحاسبة.. شاهد كيف يجري عمليات حسابية