الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 11:02 ص

لأول مرة.. البرج الأيقوني في مصر يحتفل باستقبال العام الجديد - صور

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الوكيل الإخباري - احتفلت مصر برأس السنة الميلادية الجديدة 2023، بإضاءة البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة.

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وتزين البرج الأيقوني، أطول برج في أفريقيا، بالأنوار المضيئة، الأمر الذي أشاع حالة من البهجة والسرور بين كل مشاهديه.

 

وكشف المهندس أحمد العربي، نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن جميع المارة على المحاور الرئيسية والمدن المجاورة، تستطيع أن ترى إضاءة البرج الأيقوني بكامل ارتفاعه ووجهاته.

 

وقال العربي، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "نقدر نشاهد البرج من أي مكان"، مضيفا أن احتفالات البرج الأيقوني بالعام الجديد مصرية 100%.

وأوضح العربي أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للبرج الأيقوني بالكامل، وتم الانتهاء أيضا من أعمال الواجهة الأمامية للبرج، لافتا إلى أن طول البرج يبلغ 385 مترا بواقع 84 دورا، ومتعدد الاستخدامات من تجاري وسكني وشقق فندقية، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك دور خاص للمشاهدة فقط.

 


 


 


 


 


 

 

 

العين الإخبارية 

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