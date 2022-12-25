مصر.. شاهد لحظة سقوط مدرج الجماهير أثناء مباراة كرة السلة

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو جديدة ، اللحظات الأخيرة قبل انهيار مدرج ملعب مباراة الأهلي المصري ونظيره الاتحاد السكندري في كأس السوبر لكرة السلة، فوق الجماهير.



وأظهر مقطع الفيديو، لحظات تشجيع الجماهير لفريقهم ، قبل سقوط سور مدرج صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، خلال كأس السوبر المصري لكرة السلة ، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من الجماهير ، بينما أسرع آخرون لنجدتهم

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وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الدفع بـ 21 سيارة إسعاف، إلى موقع انهيار المدرج، بعد إصابة 27 شخصاً ما بين كسور ونزيف بحسب البيان الأول للوزارة.

المرصد

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