الأحد 25-12-2022
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الأحد، 25-12-2022 10:17 ص

مصر.. شاهد لحظة سقوط مدرج الجماهير أثناء مباراة كرة السلة

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو جديدة ، اللحظات الأخيرة قبل انهيار مدرج ملعب مباراة الأهلي المصري ونظيره الاتحاد السكندري في كأس السوبر لكرة السلة، فوق الجماهير.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظات تشجيع الجماهير لفريقهم ، قبل سقوط سور مدرج صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، خلال كأس السوبر المصري لكرة السلة ، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من الجماهير ، بينما أسرع آخرون لنجدتهم

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وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الدفع بـ 21 سيارة إسعاف، إلى موقع انهيار المدرج، بعد إصابة 27 شخصاً ما بين كسور ونزيف بحسب البيان الأول للوزارة.

 

 

 

 

المرصد

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