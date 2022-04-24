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الأحد، 24-04-2022 10:04 ص

معمر برازيلي يدخل غينيس لعمله في شركة واحدة طيلة 84 عاما - صورة

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الوكيل الإخباري - دخل مسن برازيلي يبلغ من العمر 100 عام موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لعمله لأطول فترة في نفس الشركة منذ 84 عاما، حيث تعد هذه أطول فترة عمل في شركة واحدة لشخص في العالم.

ويعمل المُسن "والتر أورثمان"، من مدينة بروسك البرازيلية، في شركة للأقمشة منذ 84 عاما وحتى الآن، وتدرج بالمناصب حتى استلم منصب مدير المبيعات.

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وتسلم أورثمان شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بالتزامن مع احتفاله ببلوغه سن 100 عام، بمشاركة أقاربه وزملاء العمل الذي احتفوا به وأحيوا معه ذكريات بداية عملة.

 


 

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