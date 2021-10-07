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الخميس، 07-10-2021 06:57 م

ملكة جمال هولندا تنسحب من مسابقة عالمية

ملكة


الوكيل الإخباري - أعلنت ملكة جمال هولندا، ديلاي ويليمشتاين، انسحابها من مسابقة ملكة جمال العالم القادمة في بورتوريكو لأنها لا تريد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وقالت ملكة الجمال عبر صفحتها في "إنستغرام" بهذا الشأن: "لا أعلم ما إذا كنت سأتقبل اللقاح لاحقا، ولكن في الفترة الحالية أنا لست مستعدة لذلك".


وتابعت: "بعد أن قيل لنا مباشرة أنه سيتعين علينا التطعيم لدخول المسابقة في ديسمبر، فكرت طويلا لكني اتخذت القرار المناسب لي".


واعتبرت ديلاي أنه رغم ضياع فرصة تحقيق حلمها، فإنها "لا تشعر بالندم" على قرارها، لافتة إلى أن "أبوابا أخرى و فرصا ستفتح أمامها".


ومن المقرر أن تحل ليزي دوبي من دان هيلدر مكان ديلاي في المسابقة الدولية باعتبارها الوصيفة الأولى لملكة جمال هولندا 2021.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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