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السبت، 23-04-2022 09:45 ص

مهرجان دبي للمأكولات يعود مجدداً من 2 حتى 15 مايو 2022

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الوكيل الإخباري - يعود مهرجان دبي للمأكولات، الحدث السنوي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، للاحتفاء بالمكانة العالمية لدبي باعتبارها عاصمة فنون الطهي في المنطقة، حيث ستُقام فعاليات الحدث المرتقب في مختلف أرجاء المدينة لمدة 14 يوماً، من 2 حتى 15 مايو المقبل، لتستعرض أشهى المأكولات والأطباق في دبي.

وخلال دورته التاسعة، يجمع المهرجان الذواقة من عشاق الطعام ليأخذهم في رحلة استثنائية في مدينة تحتضن أكثر من 200 جنسية، وتشتهر بتنوع فنون الطهي بها من شتى أنحاء العالم. كما يستعرض الحدث أفضل المأكولات الإماراتية الأصيلة والمفاهيم التي ابتكرها المبدعون في مجال الطعام، إلى جانب المطاعم الفاخرة ذات الشهرة العالمية، والتجارب المتنوعة، وحصص الطهي المتنوعة تحت إشراف كبار الطهاة مع إطلالات على أشهر المواقع الرائعة في دبي.

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ويعود المهرجان هذا العام بمجموعة متنوعة من الفعاليات التي حظيت بإقبال جماهيري كبير في السنوات السابقة، منها «أسبوع دبي للمطاعم» و«رحلة في عالم المذاقات». وبإمكان عشاق الطعام الآن التسجيل وحجز الأماكن على الفور قبل نفاذها للاستمتاع بتجربة استثنائية.

 

البيان 

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