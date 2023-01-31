مواطن سعودي ينقذ قنفذ عالق في الطين على وشك أن يفقد حياته - فيديو

الوكيل الإخباري - تمكن مواطن من إنقاذ قنفذ علق في كتلة طين وكان على وشك أن يدهسه لولا انتباهه إليه قبل أمتار قليلة.

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ووثق مقطع فيديو عملية إنقاذ المواطن للقنفذ حيث قام بنزعه من الوحل بصعوبة ثم قام بتنظيفه بالماء حتى نزل الطين من جسمه.



وقال المواطن أنه كان يتحدث بالجوال وانتبه للقنفذ أثناء مروره بالسيارة لافتا إلى أنه كان على وشك دهسه.

سما برس

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