مواطن سعودي ينقذ قنفذ عالق في الطين على وشك أن يفقد حياته - فيديو

الوكيل الإخباري - تمكن مواطن من إنقاذ قنفذ علق في كتلة طين وكان على وشك أن يدهسه لولا انتباهه إليه قبل أمتار قليلة.
ووثق مقطع فيديو عملية إنقاذ المواطن للقنفذ حيث قام بنزعه من الوحل بصعوبة ثم قام بتنظيفه بالماء حتى نزل الطين من جسمه.
وقال المواطن أنه كان يتحدث بالجوال وانتبه للقنفذ أثناء مروره بالسيارة لافتا إلى أنه كان على وشك دهسه.
شاب ينقذ قنفذ كان عالقاً بالطين👏🏻 pic.twitter.com/FvnfE0kggI— Gorgeous (@gorgeous4ew) January 30, 2023
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة