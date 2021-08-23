موهبة مصرية اشعلت مواقع التواصل بطلها قاهر الزيت المغلي والأواني الساخنة - فيديو

الوكيل الإخباري - ومن أبرز المواهب التي حيرت الملايين مؤخراً، شاب مصري أبدع على تطبيق تيك توك الشهير من خلال قدرته الخارقة على وضع يده في الزيت المغلي وحمل الأواني الساخنة جداً دون الشعور بأي ألم.

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نسيم ماجد شاب في العقد الثالث من عمره يعمل في مجال الطعام، وقرر أن يظهر على "تيك توك" لعرض ما يقدمه من أطعمة شعبية مصرية كالطعمية والباذنجان المقلي.



وأثناء عرضه مقاطع فيديو لعمله، لاحظ متابعوه أنه يضع يده في الزيت المغلي ويخرج الباذنجان والطعمية دون شعور بالألم وهو ما جن جنون متابعيه عن سر هذه القدرة الخارقة.



وقال ماجد عن قدرته تلك إنه اكتسبها بالتعود وأصبح لا يهاب كل ما هو ساخن بل إنه أصبح لا يشعر بالسخونة بسهولة، ولكنه نفى أنه لا يشعر بها على الإطلاق كما ردد البعض.



وأكد الشاب ابن محافظة الدقهلية أن سعادته الأساسية فيما يفعله هو أنه يسعد الناس ويسليهم، مطالباً إياهم بعدم تكرار ما يفعله في البيت لأنه أمر في منتهى الخطورة.

المصدر - العين الإخبارية