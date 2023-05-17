نصائح لطهي الطعام في أسرع وقت ممكن

الوكيل الإخباري - تحضير الطعام شيء يحتاج إليه كل شخص، لكن قد يشعر الكثيرون بالإحباط بسبب وقتهم المستغرق في المطبخ، والذي قد لا يكون متوفراً لدى الكثيرات، خاصة العاملات.

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كذلك فإن البعض يصيبهن الملل والضجر من العمليات المتعبة لإعداد الطعام. ولكن، مع بعض الخبرات والنصائح يمكن تحويل تجربة الطهي إلى شيء ممتع وسهل، ويمكن إنجاز المهام بسرعة.

إليك 10 نصائح؛ إذا اتبعتها، فستوفرين الوقت في المطبخ، وستنجزين المهام بكفاءة وسهولة، هي:



1. خططي مسبقاً لوجبات اليوم التالي. وتسوقي جميع المكونات التي تحتاجينها لتوفير الوقت في المستقبل.

2. استخدمي الأدوات الصحيحة والمناسبة لتحضير الوجبات الخاصة بك. وهذا سيساعدك على العمل بشكل أسرع، وأكثر فاعلية.

3. جهزي المكونات مسبقًا، مثل: تقطيع الخضروات والفواكه واللحوم، لتوفير الوقت عند تحضير الطعام.

4. تعلمي الوصفات سهلة وسريعة التحضير، لتوفير الوقت في المطبخ.

5. استخدمي الفرن لتحضير العديد من الوجبات في وقت واحد، مثل: الدجاج، والخضروات.

6. استخدمي المقالي الكهربائية (والفراير)، لتحضير العديد من الوجبات، دون الحاجة إلى استخدام الفرن.

7. جمدي الطعام المحضر مسبقًا، مثل: الشوربات والكاري، لاستخدامها في وقت لاحق.

8. استخدمي ماكينة الخبز، لتحضير الخبز والعجين بسهولة، ودون جهد كبير.

9. استخدمي الشرائح الخاصة بالخضروات، لتقطيع الخضروات بسرعة وسهولة.

10. اطلبي المساعدة من أفراد العائلة أو الأصدقاء، لتحضير الطعام، والاستفادة من مهاراتهم.

زهرة الخليج