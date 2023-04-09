نفوق أطول ثعبان في العالم - صور

الوكيل الإخباري - تعرض أطول ثعبان يحطم الرقم القياسي العالمي، للنفوق حيث يبلغ طوله ثمانية أمتار، وتم العثور عليه في موقع بناء ماليزي .





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لكن الأفعى التي يبلغ طولها 26 قدمًا والتي حصدت رقمًا قياسيًا عالميًا في أبريل 2016 نفقت بعد محاولتها وضع البيض، مما يُفترض أنه سيترك مجموعة من الثعابين الخارقة التي ستكون بعرض ملعب تنس.





وفقا لdailystar كان ثعبان ميدوسا الذي يحمل الرقم القياسي العالمي السابق يزن 158 كيلوجرامًا وكان يسكن في منزل مسكون في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة وهو ثعبان شبكي وقيل إن أولئك الذين أسروا الثعبان كانوا يعملون على بناء جسر علوي في بايا تيروبونج ، جزيرة بينانج ، مع استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.









صدى البلد

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