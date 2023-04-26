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الأربعاء، 26-04-2023 11:19 ص

نفوق فيلة في باكستان بعد عمل جراحي خضعت له

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الوكيل الإخباري- نفقت الفيلة "نور جيهان" ذات الـ17 ربيعا بعد خضوعها لعملية حرجة أجراها لها فريق دولي من الأطباء البيطريين مؤخرا في حديقة حيوان باكستانية.

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وتم إحضار "نور جيهان" إلى كراتشي مع 3 فيلة أخرى منذ أكثر من 12 عاما، وقال كانوار أيوب، أحد كبار المسؤولين في حديقة حيوان كراتشي، إن أنثى الفيل ماتت بعد تعرضها لحادث بعد أيام فقط من إجراء أجراه فريق من الخبراء مقرهم النمسا لتقييم حالتها.

وقال كبير المسؤولين الحكوميين المحليين في كراتشي، سيد سيف الرحمن، إن مديري المدينة وحديقة الحيوان بذلوا كل ما في وسعهم لتهدئة أنثى الفيل التي تعاني من مرض طويل بعد الإجراء هذا الشهر.

وقد تسبّبت مقاطع مصورة لنور جيهان وهي تميل رأسها على شجرة وتكافح من أجل الوقوف في حالة من القلق في باكستان وحول العالم.

وضم الفريق أطباء بيطريين من مصر وبلغاريا وخبير تربية فيلة من ألمانيا، وكان برئاسة الدكتور أمير خليل من مصر.

بدوره، قال خليل إن نفوقها جاء بعد حادث وقع في 13 أبريل في حظيرتها جعلها غير قادرة على مغادرة المسبح في الحظيرة الخاصة بها لساعات. مبينا أنه بسبب ضعف "نور جيهان" بالفعل من حالتها، لم يكن لديها القوة للوقوف مرة أخرى. وماتت بعد صراع دام 9 أيام.

 

 

روسيا اليوم

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