الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 01:19 م

نهاية حزينة لأشهر مصور للمرتفعات في السعودية - فيديو

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الوكيل الإخباري - توفي المصوّر السعودي الشهير هاني الزهراني عقب سقوطه من أعالي جبال السودة في منطقة عسير جنوبي المملكة.

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وجبل السودة أعلى جبال المملكة العربية السعودية ويقع ضمن سلسلة جبال عسير، حيث يبلغ ارتفاعه 3،133 مترًا.

 

شقيق المصر متعب الزهراني كشف أن أخاه كان يريد أن يلتقط مقطع فيديو لإحدى منحدرات الجبل لكن "حزام الآمان" لم يكن مثبتا بشكل جيد مما أدى إلى سقوطه.


ولفت إلى أن الهلال الأحمر والدفاع المدني وطيران الأمن، لم يستطيعوا الوصول إلى المنطقة التي سقط فيها لوعورتها، وقد كانوا يستمعون لصوته لمدة 15 دقيقة قبل أن يلفظ آخر أنفاسه.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انتشال جثة المصور الراحل.

 

 

 

 

 

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