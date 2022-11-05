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السبت، 05-11-2022 02:31 م

'هاجمتني بعدوانية.'. ممرضة تبرر ضربها مسنة في كوسوفو-فيديو

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الوكيل الإخباري - “هاجمتني بعدوانية”، بهذه الكلمات دافعت الممرضة أوروانا بيلاج عن نفسها بعد أن قبضت عليها السلطات، إثر انتشار مقطع فيديو لها وهي تضرب امرأة مسنّة في إحدى دور الرعاية في كوسوفو.

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وتفصيلاً، صدم مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع جميع من شاهده، إذ ظهرت فيه ممرضتان وهما أورونا بيلاج وألتينا ريكسيبي، تهاهجمان امرأة مسنّة بشكل وحشي، بينما سجل شخص ثالث اللقطات.

 

وفور تداول الفيديو، سارعت الشرطة للبحث عن المعتدين، وبعد القبض عليهم، أبدت المشتبه بها الرئيسية أورونا ندمها على فعلتها، مؤكدة أن المرأة حاولت مهاجمتها، فما كان بوسعها إلا ضربها للدفاع عن نفسها.

 

 

 

 

ارم نيوز 

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