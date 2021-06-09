هذا المرض في الأصابع سببه استخدام الهاتف المحمول.. إليكم التفاصيل

الوكيل الإخباري _ حذّر الأطباء من المبالغة في استخدام الهواتف الذكية، ووجدوا أن هذا يسبّب الشعور بألم في المفاصل وفي عظام الأصابع. وأطلقوا على هذه المشكلة تسمية “إبهام الهاتف الذكي”، أو “التهاب الوتر الكلسي” الذي يعني التهاب مفاصل هذا الإصبع بفعل الكتابة المتكرّرة على لوحة الهاتف.

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وتبدأ المشكلة بالشعور بألم طفيف بين الحين والآخر، ومن الممكن أن يتطور الأمر فيصل إلى حدوث تجمّد جزئي مفاجئ أو ضمور في عضلة المنطقة المصابة.



وينصح الاختصاصيون كل مستخدمي الهواتف الذكية بالحرص على حماية أصابعهم من هذه المشكلة، ويعدّون لهذه الغاية بعض الخطوات. منها عدم استخدام الإصبع نفسه لوقت طويل أثناء الكتابة والحصول على قسط من الراحة لحماية الأصابع من الضرر.



ومن النصائح التي يجب اتّباعها أيضاً، استخدام المسجّل الصوتي بدلاً من الكتابة أثناء التواصل مع الآخرين. وخصوصاً عبر تطبيقات مثل “واتساب” و”مسنجر”.



وأكد الأطباء على ضرورة القيام ببعض التمارين التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على سلامة المفاصل وعضلات اليد عموماً.



المصدر : الامارات نيوز