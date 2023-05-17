هذه الحيل المدهشة ستجعل غرفتك الصغيرة تبدو أكبر بكثير

الوكيل الإخباري - قد يضطر الإنسان للعيش في منزل بمساحة صغيرة، ومع ذلك، فإن هنالك العديد من الحيل التي تجعل أي مساحة تبدو أكبر بكثير.



وقد أورد المصمم الداخلي ريان ماكدونو في حديث مع صحيفة إكسبرس البريطانية، مجموعة من النصائح التي تساعد على إظهار أي مساحة صغيرة بمظهر أكبر:



استخدم ألوان الطلاء الفاتحة

تساعد الألوان الفاتحة على عكس الضوء حول الغرفة وجعلها تبدو أكبر، تشمل الألوان الفاتحة الأبيض والكريم والرمادي الباهت. ونصح ريان بتجنب الألوان الداكنة لأنها تجعل المنزل يبدو كئيباً وأصغر حجماً.

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اختر الحد الأدنى من الستائر

يمكن للستائر الكبيرة أن تجعل الغرفة تبدو أصغر حجماً ويمكن أن تشغل أيضاً مساحة كبيرة جداً يمكن استخدامها لشيء آخر.





بدلاً من ذلك، اختر الستائر البسيطة مثل الستائر الدوارة. وبحسب رايان فإن ستارة دوارة فاتحة اللون يمكن أن تعمل بشكل جيد في ضمان بقاء الغرفة مضاءة وجيدة التهوية. وكلما ازداد الضوء الطبيعي الذي يمكنك السماح له بالتدفق عبر منزلك، سيبدو منزلك أكبر.



استخدام الأثاث العائم

قال ريان إن أحد أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها إذا كان لديك مساحة صغيرة هو الحفاظ على الأرضية فارغة قدر الإمكان لجعلها تبدو أكبر. ويمكن القيام بذلك عن طريق إضافة أثاث عائم مثل الطاولات التي يمكن طيها والأرفف للحفاظ على الأرض خالية من عناصر الأثاث. يمكن أن تستخدم المساحة الإضافية الموجودة تحتها كمساحة تخزين أيضاً.

حقق أقصى استفادة من التخزين

أوضح رايان: "عندما تكون الغرفة صغيرة، فيجب التأكد من حصولك على أقصى استفادة من الغرفة من حيث التخزين، لذا من الجيد التفكير في حلول تخزين متعددة الوظائف. سيسمح لك ذلك بتخزين أكبر عدد ممكن من العناصر مع استخدام أقل مساحة ممكنة.





تعد الأرفف العائمة فكرة رائعة للتخزين في غرفة صغيرة لأنها توفر مكاناً لتخزين العناصر الصغيرة ولكنها لا تشغل أي مساحة من الأرضية.



الاستفادة من المرايا

من المعروف جيداً أن المرايا تساعد في عكس ضوء الشمس حول الغرفة، مما يعطي انطباعاً وهمياً بأن المساحة أكبر في أي غرفة.





المرايا الكبيرة رائعة للمساعدة في جعل المساحة تبدو أكبر، ويمكن أن تحدث بعض المرايا المائلة على الحائط اختلافاً كبيراً.





إضافة مواد عاكسة

يمكن أن يساعد اختيار أشياء مثل البلاط اللامع والمواد الأخرى شديدة اللمعان في زيادة تأثير الجدار ذي المرايا إلى أقصى حد.





سيعكس هذا الضوء حول الغرفة ويجعل المساحة تبدو أكبر بكثير وأكثر انفتاحاً وتهوية. يمكنك أيضاً إضافة مواد لامعة في القطع المميزة مثل التماثيل الصغيرة أو الأثاث ذي المرايا.

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