هل الحيوانات تستشعر بالزلازل قبل وقوعها بساعات؟ - فيديو

الوكيل الإخباري - أجاب المشرف على مركز الدراسات الزلزالية عن السؤال المحير عن شعور الحيوانات بالزلازل قبل وقوعها. وقال خلال لقاء له مع قناة “الإخبارية”:”إن الحيوانات تستشعر بالزلازل قبل وقوعها بساعات من خلال الصوت والشم”.



وأوضح أنها تستشعر ذلك قبل حدوث الزلزال بساعات أو بيوم كامل، حيث يحدث صوت مثل صوت الثعبان على بعد 30 أو 40 كيلو في باطن الأرض، والحيوانات مثل الكلاب والقطط تستطيع السماع على هذه المسافة.

اضافة اعلان

كما نوه أن هناك نوعا آخر من الحيوانات لديهم حاسة شم، يستطيعون التعرف على غاز يتسبب فيه الزلزال، أثناء الاحتكاك بين الصخور يسمى غاز الرادون والهيليوم. وأشار العمري إلى أن الحيوانات لا تتقبل هذا الغاز وتبدأ تخرج من الأرض.



وقال الباحث والأكاديمي سام يوسف إنني عندما تكلمت عن ظاهرة دوران الحيوانات فى دوائر غامضة من أسابيع كان دوران الحيوانات أمرًا غير عادي، حيث كان تنبيه وتأكيد لحدوث كارثه الزلزال المدمر فى تركيا. وأوضح أن الحيوانات أول من يشعر بالكوارث، منوها أن تصرفاتهم تتغير تماما ويبدلون سلوكهم المعتاد إلى سلوك آخر مختلف تماما كإصدار أصوات تحذير. وقد بدأت الظاهرة في الصين أولا، حيث أظهر مقطع فيديو، قطيعًا من الأغنام يتجول بشكل غامض في دائرة لمدة 12 يومًا على التوالي في منطقة منغوليا شمالي الصين.

المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة من داخل إحدى المزارع يوثق السلوك الغريب لقطيع الأغنام الذي كان يتحرك طوال الوقت في اتجاه عقارب الساعة في دائرة شبه كاملة داخل مزرعة.

pic.twitter.com/XljdUj4ZDh #الإخبارية فيديو | المشرف على مركز الدراسات الزلزالية في جامعة الملك سعود د. عبد الله العمري: الحيوانات تستشعر بالزلازل قبل وقوعها بساعات من خلال الصوت والشم #عين_الخامسة February 7, 2023

تواصل