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الأربعاء، 08-02-2023 10:22 ص

تناجي والدها بعد أن فقدت عينها.. طفلة سورية تهز التواصل الاجتماعي -فيديو

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الوكيل الإخباري - فقدت عينها إلا أن فقدانها لوالدها كان أشد قهراً عليها.

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“بابا عم استناك .. يا بابا تعال”، بصرخاتها هذه هزّت طفلة سورية وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انتشر لها مقطع فيديو من على سرير مستشفى ميداني في إدلب بعد أن أصيبت جراء الزلزال المدمر.

وبينما لم تعرف تفاصيل أخرى عن مصير عائلة الطفلة، فإن الفريق التطوعي الذي نشر لها المقطع أفاد بأنها مصابة بكسر بالجمجمة مع تضرر بعينها اليسرى.


أما عن عائلتها فما زالت تحت الأنقاض، وفق المصادر.

 

 

 

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