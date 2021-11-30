هندي يحقق المستحيل بحرق 100 كيلوغرام بسرعة البرق .. ويكشف السر - فيديو

الوكيل الاخباري - عانى جنيد جامدار صاحب الـ26 عاما، من سكان مدينة إيتشالكارانجي الهندية، من زيادة مفرطة بالوزن، حيث وصل وزنه لـ207 كيلوغرامات، لكنه قهر المستحيل وخسر 100 كغ من وزنه في ظرف 10 أشهر.

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وأثر الوزن الزائد سلبا على صحة الشاب، الجسدية والنفسية، حيث أنه كان بالكاد يستطيع المشي بسبب الدهون المتكدسة في ثناياه، مما كان يعرضه لنظرات الاستهزاء، حيث أن جامدار كان عالقًا بين مطرقة الخطر الصحي، وسندان التنمر.





وضاق والد جامدار به ذرعا، وأعطاه مهلة زمنية كي يغير من حالته الصعبة، وكان جامدار نفسه يدرك ضرورة ذلك، فأخذ الهندي طلب والده على محمل الجد وقرر تغيير نمط حياته مرة واحدة وإلى الأبد، ووضع لنفسه هدف خسارة الوزن في غضون عشرة أشهر، حسبما نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".



ويتناول جامدار على الإفطار ثلاث بيضات مسلوقة وبرتقالة واحدة، وأما على الغداء، فخبزة واحدة من نوع "روتي" الصحي، و200 غرام من الدجاج المسلوق، وسلطة وكريمة منزوعة الدسم.



ويختم وجباته بالعشاء الخفيف الذي يتألف من 200 غرام فقط من الدجاج المسلوق.وقبل التمرين، يأكل جامدار تفاحة وخمس حبات لوز وحبتي جوز، وبعد التمرين يشرب مخفوق البروتين وثلاث حبات من بياض البيض، ومن حين لآخر، يكافئ الشاب نفسه بالمثلجات أو أي وجبات أخرى عالية الحريرات.



بالإضافة إلى ذلك، بدأ جامدار القيام بتمارين لمجموعتين عضليتين معًا كل يوم (كالصدر والظهر)، بالإضافة إلى القيام بتمارين الكارديو.



وبعد كل وجبة، يمشي جامدار لمدة 10-15 دقيقة، وقبل الذهاب إلى الفراش يشرب الشاي الأخضر، ما يحسن عملية الهضم والامتصاص، كما حافظ على روتين النوم مبكرا.

المصدر : سبوتنك

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