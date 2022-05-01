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الأحد، 01-05-2022 09:11 ص

هولندا.. التعرف على رفات مقاتل أطلق عليه الألمان النار قبل 77 عاما

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الوكيل الإخباري - نجح خبراء الجيش الهولندي في التعرف على مقاتل مقاومة أطلق عليه الألمان النار في الحرب العالمية الثانية بعد 77 عاماً.

واعتمد الخبراء في القيام بذلك على مطابقة الحمض النووي لابن عم ثانٍ له، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في لاهاي أمس.

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وكان كورنيليس بيتر كروكنيت قد سُجن من قبل المحتلين الألمان السابقين في عام 1944 لطباعته وتوزيعه صحيفة مقاومة، وبعد ذلك، لم يكن هناك أي أثر له.


ووفقاً للنازيين، توفي بسبب الالتهاب الرئوي أثناء احتجازه.


والآن بات من المؤكد أن واحدة من تسع جثث غير معروفة اكتُشفت في مقبرة جماعية بالقرب من لاهاي في عام 1947 كانت لكروكنيت.


ويحاول خبراء الجيش التعرف إلى نحو 30 جثة أخرى لم يُكشف عن أسمائها تم انتشالها من الكثبان الرملية بالقرب من لاهاي في منطقة أطلق فيها الألمان النار على نحو 250 شخصاً.

 

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