وزير هندي يصفع امرأة اقتربت منه بكل قوته- فيديو

الوكيل الإخباري - في حادثة غريبة شهدتها ولاية كارناتاكا الهندية، صفع وزير سيدة على وجهها أمام عدسات الكاميرات، أثناء توزيع صكوك ملكية الأراضي هناك، ما أثار جدلا واسعا في البلاد.

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فقد أقدم وزير تطوير البنية التحتية لولاية كارناتاكا على زيارة لقرية هانغالا بمنطقة "تشاماراجاناغار"، للإشراف على توزيع سندات ملكية الأراضي ضمن برنامج عام أطلقته الدولة.





وبينما كان في مهمته، أظهر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، لحظة اقتراب امرأة من الوزير، وسط حشد كبير من الناس للاحتجاج على عدم حصولها على سند ملكية أرض.

فما كان من الوزير إلا أن رد عليها بلكمة على وجهها، ما تسبب بصدمة واسعة أمام الحشد.





وزير هندي من ولاية كارنتاكا يصفع امرأة على وجهها ثم تقوم المرأة بالانحناء عند برجليه.. حسب الخبر فإنها كانت تقدم أوراق فيها شكوى حتى يحل مشكلتها لكنه صفعها لسبب غير معروف.



مؤيدو الوزير قالوا بأنه كان يباركها بيده ولم يصفعها. أكثر مقطع متداول في الهند.وزير هندي من ولاية كارنتاكا يصفع امرأة على وجهها ثم تقوم المرأة بالانحناء عند برجليه.. حسب الخبر فإنها كانت تقدم أوراق فيها شكوى حتى يحل مشكلتها لكنه صفعها لسبب غير معروف.مؤيدو الوزير قالوا بأنه كان يباركها بيده ولم يصفعها. pic.twitter.com/LgkKAGncBZ October 23, 2022

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