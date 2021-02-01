وظائف مطلوبة في عام 2021

الوكيل الإخباري _ بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا موجة من التغيير اصبحت في قطاع التوظيف ، حيث اعتمدت الشركات أسلوب العمل عن بعد، وقد اثبتت العديد من الدراسات الى ان هناك مجموعة من الوظائف المطلوبة في عام 2021 :

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المساعدين الإداريين

بعد انتهاء كورونا وتعافي الشركات، ستطلب شخصاً يمكنه ارتداء العديد من القبعات، حيث ستكون وظيفة المساعد الإداري واحدة من أفضل الوظائف لعام 2021، ولكن يجب أن يتمتع الشخص بالمهارات التقنية واللينة.



متخصصي التسويق الرقمي

وذلك بعد ان تقدمت جميع المتاجر التجارية إلى منصات التجارة الإلكترونية، لهذا السبب، يحتاجون إلى المزيد من متخصصي التسويق الرقمي.



مصممي الجرافيك

يعد تصميم الجرافيك من الوظائف الأكثر طلباً ، حيث سترغب الشركات في تشغيل حملات تسويقية طموحة وستحتاج إلى شخص ما لتفعيل مفاهيم التسويق.



إستراتيجيات التسويق

وذلك لان الشركات تتطلع إلى العودة الكاملة بعد الفيروس، حيث ستساعد الشركات بشكل أساسي على التنقل في مجال التسويق بعد كورونا.



محللي البيانات

وذلك لان الشركات اصبحت تهتم في معرفة عادات المستهلك، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، ثم تقوم بإستخدام هذه المعلومات لإنشاء إستراتيجيات تسويق مفيدة وجديرة بالاهتمام.



المصدر : الإمارات نيوز



