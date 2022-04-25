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الإثنين، 25-04-2022 01:23 م

وفاة أكبر معمرة في العالم

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الوكيل الاخباري - توفيت كاني تاناكا، أكبر معمرة يابانية في العالم، عن 119 عاما.

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وذكرت قناة NHK، أن تاناكا عاشت في منشأة للمسنين في مدينة فوكوكا، ولكن وفقا لمحافظة فوكوكا، توفيت في مستشفى بمدينة فوكوكا في التاسع عشر من هذا الشهر.


يذكر أن كاني تاناكا، دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، كأبر معمرة في العالم.


ولدت تاناكا يوم 2 يناير 1903 في قرية كازوكي في محافظة فوكوكا في اليابان في جزيرة كيوشو الجنوبية، ولدت قبل موعد ولادتها وأرضعت من قبل نساء غير أمها.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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