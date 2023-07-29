السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

نمو الصادرات الأردنية إلى منطقة التجارة العربية 16.6%

فاينانشيال تايمز" تكشف كيف حصلت كييف على قذائف صاروخية منتجة في كوريا الشمالية

تنويه هام للطلبة بعد اعلان نتائج التوجيهي

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة

نقابة الصيادلة تمنع صرف وتوصيل أي دواء دون موافقتها

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب احمد خشان

رغم الانقلاب.. الأمم المتحدة تواصل تقديم مساعدات للنيجر

بعد حوادث حرق المصحف.. السويد تتجه لاتخاذ أول قرار

وفيات السبت 29-7-2023

تحطم مروحية عسكرية أسترالية وفقدان 4 أشخاص

السبت، 29-07-2023 09:14 ص

وفاة مغامر فرنسي في انهيار سقف مغارة بإسبانيا

20220818072140anapicp-aa_ar_pho_spc-20220818101715-28673316-.h


الوكيل الإخباري - قضى مستكشف مغارات فرنسي في انهيار مغارة في كانتابريا بشمال إسبانيا، على ما أعلنت يوم الخميس فرق الإغاثة.

وأفادت أجهزة الإغاثة في كانتابريا على "إكس" (تويتر سابقا) "يتحتم علينا للأسف أن نؤكد وفاة مستكشف المغارات الفرنسي الذي كان عالقا في مغارة في سوبا".
وأضافت أنه يتحتم الآن "انتشال الجثة، وهي عملية قد تستغرق ساعات بسبب عدم ثبات البقعة التي هو فيها".

اضافة اعلان


وكانت أجهزة الإغاثة أوردت في وقت سابق أنها باشرت عملية إنقاذ سعيا للعثور على "عالم مغارات فرنسي كان يستكشف مغارة في سوبا مع شخصين آخرين فرنسيين أيضا".


والفرنسيان الآخران اللذان تمكنا من النجاة قاما بإبلاغ فرق الإغاثة بالحادث الذي نجم عن انهيار "سقف الكهف".

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
00_2284_New_Zealand_Alps_(aerial_view)

ذوبان الجليد في جبال الألب يحلّ لغز متسلق ألماني مفقود منذ 37 عاما - صورة

ت

طالبة تبعث برسالة نصية لمعلمتها بعد 12 عاما لتعاتبها على ضربها لها والرد كان صادما

273234_9_1690451790

النساء يسقطن على السلالم أكثر من الرجال.. دراسة تكشف الأسباب

da4812d680d5994c83bc899e6f182fd0

بعد انتحار أحد الركاب..طائرة تركية تهبط اضطرارياً في الجزائر

XUFITCDZNU

بين الحياة والموت.. غضب واسع بالعراق بعد حرق طفلة بالأسيد - صورة

1677098332_image

شاهد راكب متطفل يتسبب باضطراب رحلة جوية في أمريكا

أخبار متعلقة
1190687-1

انطلاق مهرجان الركض أمام الثيران في إسبانيا - فيديو

2065709301688166529

محاولات لإنقاذ حطام سفينة فينيقية عمرها 2500 عام في إسبانيا