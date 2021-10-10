الأحد 10-10-2021
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الأحد، 10-10-2021 11:23 ص

وفاة مهندس القنبلة النووية الباكستانية

باكس


الوكيل الإخباري - أعلن التلفزيون الحكومي الباكستاني (بي تي في) اليوم الأحد، وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان عن 85 عاما
بسبب مشكلات في الرئة.

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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ادخل خان المستشفى في آب الماضي بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا، ثم أعيد إلى المنزل قبل أن تتدهور حالته الصحية اليوم.


وأعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي في تغريدة على (تويتر) عن "الحزن العميق لوفاة العالم الذي ساعد في تطوير رادع نووي حيوي لبقاء الأمة، والبلاد لن تنسى أبدا خدماته".


واكتسب خان شهرته في أيار 1998 عندما أصبحت الباكستان رسميا قوة عسكرية ذرية بفضل اختبارات أجريت بعد أيام قليلة من الاختبارات التي أجرتها الهند.

 

بترا


 




 

 


 

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