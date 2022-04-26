الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الغذاء والدواء: حملة رقابية خلال العيد والتفتيش على مدار الساعة

"التشريع والرأي" ينشر مسودة نظام تقاعد موظفي الأمانة ومكافآتهم

أسعار الذهب محلياً

الروبل الروسي يواصل تعزيز مواقعه.. اليورو يهبط إلى مستوى هو الأدنى في نحو عامين

معظم الحوامل المصابات بـ COVID-19 ينقلن الأجسام المضادة إلى الجنين

مفتي عام المملكة: القدس والمقدسات تعتبر لدى الملك خطا أحمر

الأردن بالمرتبة 81 عالمياً على مؤشر الابتكار

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تفاصيل أسعار الخضار اليوم .. والليمون يواصل ارتفاعه

إصابة بحادث تدهور صهريج على اوتوستراد المفرق

الثلاثاء، 26-04-2022 09:54 ص

وقف تنفيذ الإعدام لمتهمة بقتل طفلتها في تكساس

AP22097793861322


الوكيل الإخباري - قررت محكمة استئناف في تكساس يوم الاثنين تعليق تنفيذ حكم الإعدام قبل يومين من الموعد المحدد له في حق الأميركية ميليسا لوسيو على خلفية مقتل ابنتها، في ظل حملة دعم دولية لها أثارها قرار إنزال هذه العقوبة بها إثر محاكمة مثيرة للجدل.

وكانت دعوات عدة إلى الرأفة بهذه الأميركية المكسيكية، وهي أم لأربعة عشر ولداً، صدرت عن شخصيات من أمثال كيم كارداشيان، وتخطت حركة التأييد لها حدود الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وتتولى محكمة أخرى في تكساس النظر في طلبات وكلاء الدفاع عنها، وفق ما نصت عليه الوثائق القضائية المتعلقة بهذه القضية.


ولا تزال لوسيو في الوقت الراهن في عنبر الإعدام رغم قرار وقف تنفيذ الحكم بها.


وأوضحت وكيلتها المحامية فانيسا بوتكين في مؤتمر صحافي أن وقف تنفيذ الحكم "خطوة أولى نحو محاكمة جديدة لها، لكنه لا يعني أن قراراً اتُخذ بإجراء هذه المحاكمة"، إذ لا تزال دونها مراحل عدة.


ووصفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قرار تعليق تنفيذ الحكم بأنه "أفضل خبر على الإطلاق !!!".


ويؤكد وكلاء الدفاع عن ميليسا لوسيو خصوصاً أن أدلة علمية جديدة تكفل تبرئتها، وأن شهادة زور أدت إلى إدانتها. ويصف المتعاطفون معها مقتل ابنتها ماريا بأنه حادث وليس جريمة قتل.


وقالت ميليسا لوسيو التي تدفع ببراءتها منذ 15 عاما "أشكر الله على حياتي"، مضيفة "أنا ممتنة للمحكمة لمنحي فرصة العيش وإثبات براءتي (...) والحصول على المزيد من الوقت لأكون أماً لأولادي وجدة لأحفادي".


وأشار محاموها إلى أنها "بكت ولم تعد قادرة على الكلام" عند تبلغها القرار.
وقالت شقيقتها سونيا فالنسيا إن عائلة ميليسا باتت في انتظار عودتها إلى المنزل.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20224221429538108Y

مخرج ديفيد كروننبرغ يطرح صورة لحصوات كليته في مزاد- صورة

1684865-ثلوج-(8)

أمريكا..سيدة تنجو بأعجوبة بعد قضاء 6 أيام في الثلج

MQVsFMPqNsi4DlMUuinHSCcQoh0EL1WFysNUTk6i

جراحة لمدة 9 ساعات .. تفاصيل حالة الزوجة المعنفة في السعودية -صور

image

أينشتاين الصغير .. عمره 13 عاماً ويحضر للدكتوراه بالفيزياء في أمريكا

127-095313-ae00c3b8-9138-40ce-9737-e1a68d713ef0

الصين تعمل على محاصرة القمر بكوكبة أقمار صناعية

جج

بعوضة كادت تطيح بأغنى رجل في العالم

أخبار متعلقة
637152823069053052

حبة برد بحجم راحة اليد في تكساس - صورة