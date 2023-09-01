الجمعة 01-09-2023
الوكيل الاخباري

جودبي يطلق مسابقة دولية متخصصة بالأمن السيبراني

45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال طوباس

إغلاق أربع منشآت في الرصيفة

العثور على جثة شخص داخل منزله في عمّان

والد رجل الأعمال زياد المناصير في ذمة الله

مصادر نيابية ترجح مناقشة معدل الأسلحة والذخائر بالدورة العادية المقبلة

البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ100 مليون دينار

أسعار النفط تواصل الارتفاع عالميا

وفاة الشاعر الشهير كريم العراقي

الجمعة، 01-09-2023 12:57 م

ولادة حمار إفريقي نادر في بريطانيا

64f1b016423604202e03e7ae


الوكيل الإخباري - ولد حمار بري إفريقي مهدد بالانقراض في حديقة للحيوانات في المملكة المتحدة الشهر الماضي، حيث لم يتبق من فصيلته سوى أقل من 200 رأس.

اضافة اعلان


ولد الحيوان الذكر، الذي لم يتم تسميته بعد، في حديقة حيوان مارويل بالقرب من وينشستر في 20 أغسطس لأبوين، ناديفا ولارس.


وقالت دارين آيفز، كبيرة حراس الحيوانات في الحديقة: "الفريق متحمس للغاية بعد انتظار دام عاما حتى يولد المهر".

يُعرف أن الموطن الأصلي للحمار البري الإفريقي، في إريتريا وإثيوبيا والصومال، ولكن يتم افتراسه من قبل الأسود الإفريقية والذئاب الإثيوبية.


كما تم اصطياده من قبل البشر للحصول على الطعام، ما تسبب في انخفاض أعدادها في البرية.


وقالت متحدثة باسم مارويل: "إن ولادة واحدة من أندر الثدييات على هذا الكوكب أثارت إعجاب الحراس في حديقة حيوان مارويل هذا الأسبوع، بعد وصول حمار بري إفريقي مهدد بالانقراض. وولدت ناديفا هنا في عام 2007، لذا فإن وصول مهرها هو استمرار لالتزام مارويل بالحفاظ على هذه الأنواع المهددة بالانقراض، والتي لدينا في مارويل منذ عام 1993. وهذا هو المهر الثالث لناديفا، وقد أصبح لارس أبا للمرة الخامسة".


وأضافت: "مع وجود عدد قليل جدا من هذه الحيوانات المتبقية في البرية، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان وجود مجموعة صحية ومتنوعة وراثيا من الحمير البرية الإفريقية في حدائق الحيوان كدعم لحيوانات البرية".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64f0d75442360478413399fa

أستاذ يفرح طلابه بطريقة غير متوقعة في السعودية

تنزيل

شاهد.. لافتة غريبة على طائرة تشعل مواقع التواصل في مصر

420222218169478505524

تسبب في هلع شديد.. شاهد سقف ينهار داخل كلية في السعودية بسبب الأمطار

64ef704f4c59b7672626518d

لص يعيد سيارة عروسين بعد يومين من سرقتها في إيطاليا

dcce57bd-bison_charge_2_2017-07-10

ثور هائج يهاجم فتاة ويرميها في الهواء ثم يدهسها في احدى الدول - فيديو

هنهنهنهن

شاهد مشاجرة بين المعازيم أثناء تناولهم الطعام في حفل زفاف بإنجلترا

أخبار متعلقة
بدر

جريمة بشعة تهز دولة عربية.. وشهود عيان يروون التفاصيل