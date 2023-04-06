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الخميس، 06-04-2023 11:52 ص

يحصد آلاف المشاهدات.. صورة لمخلوق غريب يثير الجدل على السوشال ميديا في أمريكا

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الوكيل الإخباري - حصد فيديو لمخلوق غريب آلاف التفاعلات ليظهر تلك المخلوق بملامح تشبه ملامح الطفل الصغير، وجسم السمكة.

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وسط إدعاء نشريه بأنه ليس مزيف بل حقيقي ليثير دهشة وجدل بين متابعي ورواد السوشال ميديا الذي اعتبروه ليس سوى دمية .


وفقا لوكالة فرانس برس  فرانس برس يعد هناك نسخة أطول من المقطع  وذلك على صفحة فنّان مقيم بالولايات المتّحدة .

 

ونشر الفنان تلك المقطع ليزعم أنه يقوم ببيع تلك النوع من الدمي أو حوريّة البحر على حد قوله بدءا من أول ديسمبر الماضي.


وتضمّنت صفحته أيضا صوراً ومقاطع وذلك لبعض الدمى المشابهة والأعمال فنيّة أخرى شبيهة أيضاً.

 


 

 

صدى البلد 

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