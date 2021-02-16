يمتلكون أموالا يزيد وزنها عن 160 طنا.. من هم أغنياء روسيا؟

الوكيل الاخباري - أصدرت مجلة "فوربس" الأمريكية تصنيفا لأغنى أغنياء روسيا في العام 2020، وشمل التصنيف رجال الأعمال، الذين تزيد ثروتهم عن 11 مليار دولار ما يعادل نحو 800 مليار روبل روسي.

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ولتخيل مدى حجم هذه الثروة قامت وسائل إعلام روسية باحتساب وزن الـ800 مليار روبل، وقدرته بنحو 160 طنا في حال كان المبلغ من فئة الخمسة آلاف روبل روسي.



وفيما يلي تصنيف أغنى أغنياء روسيا بحسب مجلة "فوربس":



- فلاديمير بوتانين الشريك ورئيس شركة "نوريلسك نيكل": قدرت ثروته في 2020 بنحو 19.7 مليار دولار، لكن بحسب بيانات حديثة فقد وصلت ثروته اليوم (16 فبراير 2021) إلى 30 مليار دولار.



- فلاديمير ليسين المالك الرئيسي ورئيس مجلس إدارة "NLMK": بلغت ثروته في 2020 مستوى 18.1 مليار دولار.



- ليونيد ميخيلسون المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الغاز"نوفاتيك": قدرت ثروته العام الماضي بنحو 17.1 مليار دولار.



- أليكسي مورداشوف رئيس مجلس إدارة شركة "سيفرستال" وعائلته: قدرت ثروته في 2020 بنحو 16.8 مليار دولار.



- وحيد أليكبيروف الشريك في ملكية شركة النفط الروسية "لوك أويل": بلغت ثروته في 2020 بنحو 15.2 مليار دولار.

المصدر : روسيا اليوم



