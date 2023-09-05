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الثلاثاء، 05-09-2023 11:11 ص

يهدف إلى التوعية والمساعدة.. هذه قصة 'اليوم العالمي للعمل الخيري'

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الوكيل الإخباري - يعتبر العمل الخيري ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المزدهرة والمترابطة، حيث يسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي وتقليل الفجوات بين الطبقات المختلفة. كما أنه يعكس القيم الإنسانية النبيلة، ويعزز من روح التعاون والتضامن بين الأفراد.

يأتي "اليوم العالمي للعمل الخيري" ليسلط الضوء على أهمية الجهود الإنسانية التطوعية، ويشجع على تعزيز روح العطاء والتكافل الاجتماعي.

و يتيح العمل الخيري فرصة لبناء جسور التواصل بين الثقافات والجنسيات المختلفة، محققاً تبادلاً ثقافياً يغذي التعايش والتفهّم المتبادل. كما أنه يسهم في تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز العلاقات بين الأفراد والمجتمعات المحلية.

و يتم الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري في الخامس من سبتمبر لإحياء ذكرى وفاة لأم تريزا؛ بهدف حشد الناس في جميع أنحاء العالم نحو العمل الخيري وكذلك تكريم أولئك الذين ساهموا بحياتهم من أجل رفاهية الآخرين. ولا يقتصر الأمر على الأشخاص فحسب، بل يتم أيضاً حث العديد من المنظمات وأصحاب المصلحة على مساعدة الآخرين من خلال الأنشطة التطوعية والخيرية.

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-من كانت الأم تريزا؟

الأم تيريزا، ولدت باسم أنجيزي غونكسي بوجاكسيو في سكوبيي، مقدونيا الشمالية في 26 أغسطس 1910. أمضت أول ثمانية عشر عاماً من عمرها في سكوبيي، وبعد ذلك ذهبت إلى أيرلندا ثم زارت الهند في عام 1928 حيث كرست نفسها. لمساعدة الفقراء والمحتاجين.
أصبحت مواطنة هندية في عام 1948 وأنشأت منظمة مرسلات المحبة في كلكتا (كولكاتا الآن) في عام 1950. وقد نال العمل التبشيري الذي قامت به الأم تريزا وجماعتها للمبشرين الخيريين استحساناً في جميع أنحاء العالم، وحصلت على عدد من الجوائز. لأعمالها الخيرية، بما في ذلك جائزة رامون ماجسايساي للسلام عام 1962، وبادما شري عام 1962، وجائزة جواهر لال نهرو للتفاهم الدولي عام 1969، وجائزة بهارات راتنا عام 1980.
كما حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1979 "للعمل الذي قامت به في النضال من أجل التغلب على الفقر والضيق، اللذين يشكلان أيضاً تهديداً للسلام". توفيت في 5 سبتمبر 1997 عن عمر يناهز 87 عاماً.

 

سيدتي 

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